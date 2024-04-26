Зустріч Блінкена та Сі Цзіньпіна. США пригрозили Китаю новими санкціями через допомогу РФ

Ентоні Блінкен та Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Китай утриматися від співпраці з Росією та допомозі їй у війні проти України. Вашингтон може посилити санкції проти Пекіна. Про це Блінкен заявив під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, його слова цитує NBC News.

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"Росії було б важко підтримувати своє вторгнення в Україну без підтримки Китаю", – акцентував держсекретар США.

Блінкен допустив можливість розширення санкцій США проти Китаю за допомогу Росії.

"У випадку зі США ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських організацій, експортного контролю тощо. І ми повністю готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко заявив про це на своїх сьогоднішніх зустрічах", – сказав він.

Раніше журналісти FT з посиланням на обізнаних співрозмовників писали, що під час зустрічі Блінкен передасть Ван Ї послання: сприяння військово-промисловому комплексу Росії матиме наслідки у вигляді каральних заходів.

Під час зустрічі 26 квітня очільник китайського МЗС наголосив, що у відносинах між країнами збільшуються проблеми. Блінкен, своєю чергою, підкреслив важливість діалогу, назвавши двосторонні відносини "найбільш послідовними у світі".

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала й не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви й Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

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