Аналітик Пойта: Поразка Росії для Китаю – супернегативний сценарій. Є низка причин чому

Юрій Пойта назвав LIGA.net аспекти, які вказують на те, що Китаю не вигідна поразка Росії у війні проти України

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Поразка Росії у війні проти України є негативним сценарієм для Китаю, оскільки принесе низку невизначеностей та дасть змогу Заходу значно посилитися. Про це в коментарі LIGA.net заявив керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (CACDS), Азійської секції New Geopolitics Research Network Юрій Пойта.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідаючи на запитання, чи дійсно Китаю невигідна поразка Росії, Пойта сказав: "Для Китаю це надзвичайно негативний сценарій, який приносить низку проблем".

"Це ми зафіксували також і з інших джерел безпосередньо в Китаї. Коли ми проводили закриті дискусії з китайськими експертами, афілійованими з урядом, зокрема зі структурами, які пов'язані з міністерством закордонних справ та міністерством оборони, ми зробили висновки, що поразка Росії – це супернегативний сценарій для Китаю, тому що, по-перше, він дасть змогу Заходу значно посилитися", – заявив він.

По-друге, за словами експерта, поразка Росії може принести низку невизначеностей, оскільки у разі військової поразки РФ значно збільшуються шанси стабілізації політичного режиму, політичної системи в Росії.

Читайте також: Зустріч Ван Ї та Блінкена. Китай попередив США про зростання "негативних факторів" у відносинах

Для Пекіну це не є вигідним, адже режим російського диктатора Володимира Путіна для нього є "абсолютно сприятливим".

"Крім того, ми зафіксували симпатію між Путіним та Сі особисто. Мається на увазі, що є не тільки прагматичні інтереси, але й особиста симпатія на рівні психології, що дозволяє ще більше скріпити російсько-китайське стратегічне партнерство", – розповів Пойта.

Також, якщо Китай готується через якийсь час розпочати свою військову операцію проти Тайваню, йому потрібна Росія як важливий партнер, який має ядерну зброю, який є членом Ради Безпеки ООН і може протидіяти Заходу.

"Який може підтримати Китай в тому чи іншому плані, який буде забезпечувати Китай стратегічними ресурсами для цієї війни", – пояснив аналітик.

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала й не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви й Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

Читайте також: Зустріч Блінкена та Сі Цзіньпіна. США пригрозили Китаю новими санкціями через допомогу РФ