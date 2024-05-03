США не бачать, щоб Китай хотів справедливого завершення війни в Україні – Білий дім

Джон Кірбі заявив, що США вітали б участь Китаю у Глобальному саміті миру, проте не впевнені, що Пекін хоче підтримати українську формулу миру

Джон Кірбі (Фото: ЕРА)

США не бачать, щоб Китай мав намір прийняти українську формулу миру і працювати над справедливим завершенням російсько-української війни. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, передає Голос Америки.

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Кірбі запитали, чи візьме Китай участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії, і як до цього ставляться США.

Він відповів, що Сполучені Штати вітали б участь Китаю, проте не впевнені, що він є країною, яка бажає працювати над справедливим миром.

"Якщо Китай є країною, яка бажає допомогти працювати над справедливим миром і готова повністю поважати цілі й завдання президента Зеленського та його прерогативи, тоді, мій Боже, ми підтримаємо це <...> Водночас було б неправильно, якби я сказав, що ми дійсно бачили, як Китай рухається в цьому напрямку – ми такого не бачили", – заявив Кірбі.

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У зв'язку з цим, додав представник адміністрації американського президента, США продовжують надавати Україні військову допомогу.

"Ми отримали додаткове фінансування, щоб відбити російську агресію, повернути території, які росіяни відібрали в України, і працювати власними зусиллями над досягненням миру, який відповідає цілям не лише його адміністрації, а й українського народу", – підсумував він.

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