Макрон стремится построить более тесные отношения с Си для влияния на Путина – Bloomberg

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится углубить свою личную связь с лидером Китая Си Цзиньпинем, в том числе для того, чтобы он повлиял на российского диктатора Владимира Путина по поводу войны в Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, которым известны планы французского президента.

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В начале мая лидер Китая посетит ряд европейских стран. Он начнет свою пятидневную поездку в Европу 5 мая. В планах Си посетить Францию, Венгрию и Сербию.

Собеседники Bloomberg сообщили, что во время переговоров Макрон попытается углубить свою личную связь с лидером Китая, поскольку он хочет, чтобы Си призвал Путина прекратить войну России против Украины. Кроме того, президент Франции стремится привлечь китайские средства во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.

По данным собеседников издания, лидер Франции примет Си на ужине в Елисейском дворце в Париже, где в меню может быть французский коньяк – алкогольный напиток, являющийся объектом антидемпингового расследования Пекина. Затем Макрон пригласит своего китайского коллегу в уголок Пиренейских гор, где президент Франции посещал свою бабушку в детстве.

19 марта издание Politico сообщило, что лидер КНР приедет в Париж на переговоры с президентом Франции в начале мая.

29 апреля МИД Китая сообщил, что глава страны Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.

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