Посол США при НАТО: Китай выбрал сторону и не претендует на нейтралитет в войне России

Посол Смит подчеркнула, что США "все чаще наблюдают материальную поддержку" РФ со стороны Китая

Джулианна Смит (Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ)

Посол США при НАТО Джулианна Смит утверждает, что Китай продолжает помогать России достичь военных целей в Украине, продавая такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты, а потому не может претендовать на полный нейтралитет. Об этом дипломат сообщила в интервью Politico.

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"КНР не может претендовать на полный нейтралитет в этом случае, и они на самом деле выбрали сторону. Я считаю, что когда Пекин пытается изобразить себя нейтральной стороной, когда говорится об этой войне, мы на это не купимся", – подчеркнула Смит.

Посол также подчеркнула, что США "все чаще наблюдают материальную поддержку" РФ со стороны Китая, и указала, что эти товары двойного назначения сыграли решающую роль в помощи Москве достичь некоторых целей против Украины.

"Если бы они не предоставляли некоторые из этих компонентов или материальную поддержку, Россия была бы в совсем другой ситуации и имела бы проблемы с совершением некоторых актов агрессии", – подчеркнула она.

Дипломат рассказала, что Китай предоставляет РФ "станки, микроэлектронику, технологии беспилотников и нитроцеллюлозу, используемую в качестве топлива".

Смит отметила, что пока нет доказательств того, что Пекин оказывает прямую "военную поддержку" Москве, но предоставляет товары, которые используются как в военных, так и гражданских целях.

"Во многих случаях мы видим поток компонентов двойного назначения, которые, по сути, позволяют РФ вести неспровоцированную агрессивную войну в Украине", – добавила дипломат.

8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критику или давление" из-за своих связей с Москвой.

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