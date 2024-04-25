Пані посол США при НАТО: Китай вибрав сторону й не претендує на нейтралітет у війні РФ проти України

Джуліанна Сміт (Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ)

Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт стверджує, що Китай продовжує допомагати Росії досягти військових цілей в Україні, продаючи такі товари, як технології безпілотників чи порохові компоненти, а тому не може претендувати на повний нейтралітет. Про це дипломатка повідомила в інтерв'ю Politico.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цьому випадку, і вони насправді вибрали сторону. Я вважаю, що коли Пекін намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли мовиться про цю війну, ми на це не купимося", — наголосила Сміт.

Пані посол також підкреслила, що США "все частіше спостерігають матеріальну підтримку" РФ із боку Китаю, та вказала, що ці товари подвійного призначення відіграли вирішальну роль у допомозі Москві досягти деяких цілей проти України.

"Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації та мала б проблеми з вчиненням деяких актів агресії", — наголосила вона.

Дипломатка розповіла, що Китай надає РФ "верстати, мікроелектроніку, технології безпілотників та нітроцелюлозу, що використовується як паливо".

Сміт зауважила, що наразі немає доказів того, що Пекін надає пряму "військову підтримку" Москві, але надає товари, які використовуються як у військових, так і цивільних цілях.

"У багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які, по суті, дозволяють РФ вести неспровоковану агресивну війну в Україні", — додала дипломатка.

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала та не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

Читайте також: FT: Блінкен особисто попередить Китай про санкції за постачання технологій у Росію