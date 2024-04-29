Си Цзиньпин едет в Европу. Нардеп: Макрон может затронуть вопросы китайской помощи России

В марте издание Politico сообщило, что китайский правитель приедет в Париж на переговоры с президентом Франции в начале мая

Си Цзиньпин (Фото: EPA / XINHUA)

Глава Китая Си Цзиньпин посетит три европейских страны с 5 по 10 мая по приглашению лидеров этих стран, среди которых, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

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В МИД Китая заявили, что лидер страны посетит также Сербию, по приглашению президента Александра Вучича, а также Венгрию, по приглашению главы Тамаша Шуйока и премьер-министра Виктора Орбана.

ДОПОЛНЕНО В 11:48. Нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко сообщил LIGA.net, что этот визит является ответом на визит Макрона в Китай и, скорее всего, главной темой этой встречи будут экономические вопросы.

В то же время нардеп отметил, что Макрон, вероятно, поднимет вопрос российской агрессии против Украины.

"То есть он может коснуться таких вопросов, как необходимость прекращения китайской помощи России — например, поддержки российской военно-промышленной машины и продажи России товаров двойного назначения", – отметил он.

Мережко считает, что французский президент, вероятно, будет поощрять Китай принять участие в Глобальном саммите мира и использовать влияние КНР на российского диктатора Владимира Путина с тем, чтобы как можно скорее прекратить российскую агрессию против Украины.

Мережко также прокомментировал визит в Сербию и Венгрию и отметил, что там, скорее всего, вопрос Украины вообще не будет подниматься, "поскольку эти страны являются союзниками России".

Он отметил, что изменение позиции Китая вряд ли можно ожидать, и очень показательным будет то, примет ли Китай участие в Глобальном саммите мира.

Нардеп добавил, что сейчас Китай рассматривает три возможности:

→ не участвовать вообще под предлогом, что, по его мнению, Россия должна принять участие в этом саммите;

→ принять участие с тем, чтобы пытаться изнутри продвигать интересы России, то есть своего стратегического партнера;

→ принять участие в саммите, чтобы просто наблюдать за событиями и выжидать, в каком направлении они будут развиваться.

В марте издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что китайский правитель приедет в Париж на переговоры с президентом Франции в начале мая.

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 апреля встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

26 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с главой китайского МИД Ван И, а позже с Си Цзиньпинем. Во время встречи с Ван Икитайский министр подчеркнул, что в отношениях между странами нарастают проблемы, а Блинкен, в свою очередь, подчеркнул важность диалога, назвав двусторонние отношения "наиболее последовательными в мире".

Во время встречи с китайским лидером Блинкен призвал Китай воздержаться от сотрудничества с Россией и помощи ей в войне против Украины и предупредил: Вашингтон может ужесточить санкции против Пекина.

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