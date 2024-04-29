Сі Цзіньпін їде до Європи. Нардеп: Макрон може торкнутися питань китайської допомоги Росії

У березні видання Politico повідомило, що китайський правитель приїде до Парижа на переговори з президентом Франції на початку травня

Сі Цзіньпін (Фото: EPA / XINHUA)

Очільник Китаю Сі Цзіньпін відвідає три європейські країни з 5 до 10 травня на запрошення лідерів цих країн, серед яких, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ КНР.

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У МЗС Китаю заявили, що лідер країни відвідає також Сербію, на запрошення президента Александра Вучича, а також Угорщину, на запрошення очільника Тамаша Шуйока та прем'єр-міністра Віктора Орбана.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:48. Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко повідомив LIGA.net, що цей візит є відповіддю на візит Макрона до Китаю й, імовірніше, головною темою цієї зустрічі будуть економічні питання.

Водночас нардеп зауважив, що Макрон, вірогідно, порушить питання російської агресії проти України.

"Тобто він може торкнутися таких питань, як необхідність припинення китайської допомоги Росії — наприклад, підтримки російської воєнно-промислової машини та продажу Росії товарів подвійного призначення", – зазначив він.

Мережко вважає, що французький президент, ймовірно, заохочуватиме Китай взяти участь в Глобальному саміті миру та використати вплив КНР на російського диктатора Володимира Путіна з тим, щоб якомога швидше припинити російську агресію проти України.

Мережко також прокоментував візит до Сербії й Угорщини та зазначив, що там, найімовірніше, питання України взагалі не порушуватиметься, "оскільки ці країни є союзниками Росії".

Він зауважив, що зміну позиції Китаю навряд чи можна очікувати, й дуже показовим буде те, чи візьме Китай участь в Глобальному саміті миру.

Нардеп додав, що зараз Китай розглядає три можливості:

→ не брати взагалі участі під приводом, що, на його думку, Росія має взяти участь у цьому саміті;

→ взяти участь із тим, щоб намагатися зсередини просувати інтереси Росії, тобто свого стратегічного партнера;

→ взяти участь у саміті, щоб просто спостерігати за подіями й вичікувати, в якому напрямку вони розвиватимуться.

У березні видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що китайський правитель приїде до Парижа на переговори з президентом Франції на початку травня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 квітня зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

26 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником китайського МЗС Ван Ї, а пізніше із Сі Цзіньпінем. Під час зустрічі із Ван Ї китайський міністр наголосив, що у відносинах між країнами наростають проблеми, а Блінкен, своєю чергою, підкреслив важливість діалогу, назвавши двосторонні відносини "найбільш послідовними у світі".

Під час зустрічі із китайським лідером Блінкен закликав Китай утриматися від співпраці з Росією та допомозі їй у війні проти України й попередив: Вашингтон може посилити санкції проти Пекіна.

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