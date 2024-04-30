Макрон прагне побудувати тісніші взаємини із Сі задля впливу на Путіна – Bloomberg

Емманюель Макрон та Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок із лідером Китаю Сі Цзіньпінем, зокрема задля того, аби він вплинув на російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, яким відомі плани французького президента.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На початку травня лідер Китаю відвідає низку європейських країн. Він розпочне свою п'ятиденну поїздку в Європу 5 травня. У планах Сі відвідати Францію, Угорщину та Сербію.

Співрозмовники Bloomberg повідомили, що під час переговорів Макрон спробує поглибити свій особистий зв’язок із лідером Китаю, оскільки він хоче, аби Сі закликав Путіна припинити війну Росії проти України. Крім цього, президент Франції прагне залучити китайські кошти у французький сектор акумуляторів для електромобілів.

За даними співрозмовників видання, лідер Франції прийме Сі на вечері в Єлисейському палаці в Парижі, де в меню може бути французький коньяк — алкогольний напій, який є об'єктом антидемпінгового розслідування Пекіна. Потім Макрон запросить свого китайського колегу в куточок Піренейських гір, де президент Франції відвідував свою бабусю в дитинстві.

19 березня видання Politico повідомило, що лідер КНР приїде до Парижа на переговори з президентом Франції на початку травня.

29 квітня МЗС Китаю повідомило, що очільник країни Сі Цзіньпін відвідає Францію, Сербію та Угорщину з 5 до 10 травня.

Читайте також: Пані посол США при НАТО: Китай вибрав сторону й не претендує на нейтралітет у війні РФ проти України