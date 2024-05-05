Лидер Китая впервые за пять лет прилетел во Францию – фото, видео
Лидер Китая Си Цзиньпин 5 мая прибыл во Францию, сообщил главный государственный телевизионный канал КНР CCTV.
В аэропорту в Париже Си отметил, что прибыл по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Это его третий государственный визит в страну – до этого Си был в Париже в 2014 и 2019 годах.
"Во время визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом Макроном относительно развития отношений Китая и Франции и Китая и ЕС в новой ситуации, а также о текущих основных международных и региональных проблемах", – сказал Си.
Перед приездом Си Макрон сказал, что выступает за обновление экономических отношений с Китаем.
Си Цзиньпина встретил в аэропорту премьер-министр Франции Габриэль Атталь:
President Xi Jinping arrived in Paris on Sunday for a state visit to France. He was warmly welcomed by Prime Minister of France Gabriel Attal at the Orly Airport. pic.twitter.com/BWdArCYrwl— XIE Yongjun 解勇军 (@XIEYongjun_CHN) May 5, 2024
- 30 апреля издание Bloomberg писало, что Макрон стремится углубить свою личную связь с лидером Китая, в частности для того, чтобы он повлиял на Путина по поводу войны в Украине.
- Украина надеется на присутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии, однако Пекин выступает за то, чтобы там были и россияне.
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