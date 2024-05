Мир в Украине, ядерные угрозы России и оружие: о чем говорили фон дер Ляйен, Макрон и Си

Страны-члены Евросоюза рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву по поводу завершения войны против Украины, а также и в дальнейшем будет предотвращать российские ядерные угрозы. Об этом по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином и французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской агрессивной войне против Украины", – сказала она, отметив, что "и Европа, и Китай имеют общий интерес в мире и безопасности".

По словам фон дер Ляйен, Си всегда делал все возможное для деэскалации российских ядерных угроз. Она надеется, что китайский лидер будет продолжать это на фоне продолжающихся ядерных угроз России.

Кроме того, на встрече стороны коснулись вопроса передачи Китаем оружия России. Президент Еврокомиссии отметила, что было обсуждено, что Пекин не будет делать этого и будет способствовать миру.

"Необходимо больше усилий, чтобы остановить поставки товаров двойного назначения России, которые попадают на поле боя", – заявила фон дер Ляйен.

