Аналитик Пойта: Реализация китайской формулы мира будет направлена на поражение Украины

Юрий Пойта рассказал LIGA.net, что предполагает китайский "мирный план" и как его реализация может повлиять на будущее Украины

Си Цзиньпин (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Так называемый китайский "мирный план" поверхностно направлен на мирное урегулирование российско-украинской войны, но на самом деле, если реализовать китайскую формулу, она будет направлена на поражение Украины. Такое мнение LIGA.net высказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения, Азиатской секции New Geopolitics Research Network Юрий Пойта.

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Отвечая на вопрос, собирается ли Пекин содействовать мирному урегулированию конфликта, Пойта сказал: "Мы не фиксируем таких признаков. Вы говорите о приемлемой формуле и для России, и для Украины. Пока, на данный момент, такой формулы нет, потому что российские интересы и украинские интересы – они прямо противоположны".

Эксперт допускает, что такая формула может появиться в будущем, однако, она будет частично выгодна как России, так и Украине.

"Мы видим, что то, что предлагает Китай в своем документе, который он опубликовал примерно год назад, большинство пунктов отвечают украинским интересам, но нет механизмов их выполнения, и Китай не настаивает на их выполнении", – рассказал Пойта.

В то же время, добавил он, Китай активно продвигает так называемые мирные переговоры как на официальном, так и на неофициальном уровнях.

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"Но мы должны понимать, что одним из условий является прекращение поставок Украине оружия. То есть мы говорим о том, что Россия не будет покидать свои стратегические задачи по захвату украинской территории, по уничтожению украинской государственности. И мы понимаем, что на этих мирных переговорах Россия потребует нас отказаться от захваченных ею территорий и уважать российскую безопасность", – пояснил аналитик.

Поэтому Украина по итогам мирных переговоров была бы вынуждена отказаться от Вооруженных Сил, обеспечить "справедливые условия" для русскоязычного населения.

"То есть этот китайский мирный план якобы поверхностно направлен на мирное урегулирование, но на самом деле, если реализовать китайскую формулу, она будет направлена на поражение Украины", – подытожил Пойта.

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов, однако там были только общие фразы и призывы к переговорам.

5 мая 2024 года впервые за последние пять лет глава КНР прибыл во Францию. До этого издание Bloomberg писало, что президент Франции Макрон стремится углубить свою личную связь с Си, в частности для того, чтобы он повлиял на Путина по поводу войны в Украине.

Глава Еврокомиссии после встречи с главой КНР заявила, что члены ЕС рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву по завершению войны против Украины, а также и в дальнейшем будет предотвращать российские ядерные угрозы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Пекин готовятся к подписанию 16 двусторонних соглашений. Си приедет в Венгрию 8 мая.

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