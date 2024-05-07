Си направляется в Венгрию. Будапешт и Пекин планируют подписать не менее 16 соглашений

Си Цзиньпин (Фото: ЕРА/ LUDOVIC MARIN)

Будапешт планирует подписать не менее 16 соглашений с Пекином во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Венгрию 8 мая. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает Bloomberg.

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По данным издания, в общей сложности двусторонних соглашений должно быть 18, однако два из них еще находятся на стадии переговоров.

Остальные 16 договоров будут сосредоточены на расширении участия Венгрии в китайской инициативе "Один пояс, один путь", которая будет включать дальнейшие железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты, отмечает Bloomberg. Кроме того, страны также рассмотрят возможность сотрудничества в ядерной сфере.

Венгрия имеет одно из наиболее прокитайских правительств в ЕС и отвергает международное давление, направленное на сокращение экономических связей с Пекином. Также Венгрия стала одним из основных направлений новых китайских инвестиций в Европе.

5 мая 2024 года впервые за последние пять лет глава КНР прибыл во Францию. До этого издание Bloomberg писало, что президент Франции Макрон стремится углубить свою личную связь с Си, в частности для того, чтобы он повлиял на Путина по поводу войны в Украине.

Глава Еврокомиссии после встречи с главой КНР заявила, что члены ЕС рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву по завершении войны против Украины, а также и в дальнейшем будет предотвращать российские ядерные угрозы.

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