Макрон: Приветствуем обязательство КНР воздерживаться от продажи оружия России

Президент Франции подчеркнул, что у Запада нет "подхода, направленного на смену режима в Москве"

Cи Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA / SARAH MEYSSONNIER)

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал "обязательства" Китайской народной республики воздержаться от продажи "любого оружия" и "любой помощи Москве". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпином, передает местное СМИ Le Figaro.

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"Мы уважаем старые связи, объединяющие Китай и Россию. Учитывая эту сложную историю, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия, любой помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения (которые могут быть использованы в военных целях – Le Figaro), – заявил Макрон.

Макрон отметил, что стремится "поддерживать тесный диалог" с КНР в контексте агрессивной войны против Украины.

Он поблагодарил Си Цзиньпина за "этот момент координации", которого последний хотел перед визитом российского диктатора Владимира Путина в КНР. По словам французского президента, эта координация позволит сторонам иметь общую повестку дня и возможность определить "желание или нежелание двигаться к устойчивому миру".

Макрон подчеркнул, что у Запада нет "подхода, направленного на смену режима в Москве".

Также лидер Франции приветствовал "волю" Си Цзиньпина "попросить все заинтересованные стороны" в разных конфликтах об объявлении "олимпийского перемирия" во время проведения соревнований в Париже этим летом.

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5 мая впервые за последние пять лет глава КНР прибыл во Францию. До этого издание Bloomberg писало, что президент Франции Макрон стремится углубить свою личную связь с Си, в частности для того, чтобы он повлиял на Путина по поводу войны в Украине.

Глава Еврокомиссии после встречи с главой КНР заявила, что члены ЕС рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву по завершению войны против Украины, а также и в дальнейшем будет предотвращать российские ядерные угрозы.

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