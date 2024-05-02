Макрон назвал два условия, при которых бы ввел войска в Украину. Одно – просьба Киева

Президент Франции заявил, что не будет полностью освещать своих планов, поскольку это может ослабить безопасность самой Франции

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE ENA)

Президент Франции Эммануэль Макрон повторил тезис о том, что не против ввода своих войск в Украину. В интервью The Economist он конкретизировал, что воспользовался бы таким шагом, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

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"Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что мы сталкиваемся с тем, кто ничего не исключает", – сказал он, отвечая на вопрос, до сих пор ли Макрон придерживается своей позиции относительно возможного ввода войск в Украину.

По словам французского лидера, европейские союзники "слишком долго колебались и определяли пределы своих действий относительно того, кто является агрессором, и того, кто этих пределов не имеет".

В то же время Макрон подчеркнул, что не будет полностью освеясности в отношении своих планов, поскольку это может ослабить безопасность самой Франции.

Президент Франции подчеркнул, что у него есть стратегическая цель: не допустить побед России.

"Франция – страна, которая осуществляла военные интервенции, в том числе и недавно. Мы разместили несколько тысяч военнослужащих в Сахеле для борьбы с терроризмом, который мог представлять угрозу для нас. Мы сделали это по просьбе суверенных государств. Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы был запрос от Украины – чего сегодня нет – мы бы законно должны задать себе этот вопрос [относительно ввода войск]", – высказался он.

26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он пояснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

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