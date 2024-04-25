Макрон заявил, что условием безопасности Европы является то, что Россия не выиграет войну

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Условием безопасности Европы есть то, что Россия не выигрывает агрессивную войну, которую она ведет в Украине. Об этом во время выступления в Университете Сорбонна в Париже сказал президент Франции Эмманюэль Макрон, цитирует издание TF1.

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"Непременным условием нашей безопасности является то, чтобы Россия не выиграла агрессивную войну, которую она ведет в Украине. Я полностью принимаю выбор, который сделал в Париже 26 февраля, чтобы восстановить стратегическую неопределенность", – заявил Макрон.

По словам французского лидера, именно Украина является предпосылкой для европейской безопасности.

"Есть ли у нас какие-то ограничения? Нет. И поэтому мы должны быть надежными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия", – подчеркнул он.

Макрон также сказал, что Европе нужно создать новую парадигму для надежной обороны континента. По его словам, оборону Европы необходимо наполнить "реальным содержанием", ведь это условие восстановления общей системы безопасности.

"Означает ли это, что нам нужен щит противоракетной обороны? Возможно. Или путем увеличения наших оборонных возможностей, и если да, то каких именно? Безусловно. Именно поэтому в ближайшие месяцы я буду приглашать всех наших партнеров к развитию этой европейской оборонной инициативы", – отметил французский президент.

26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

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