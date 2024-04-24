Юрист-международник Калиниченко о заявлениях Макрона: Хочет свой ВПК в Украине и не только

Что касается слов Макрона об отправке войск в Одессу, то есть две составляющие – экономическая и историческая, считает Александр Калиниченко

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА)

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск в Украину имеют последствия как политические, так и военно-технические. Об этом в комментарии LIGA.net сказал юрист-международник Александр Калиниченко.

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По его словам, если рассматривать политический аспект, то последствия заявлений Макрона в нем увеличивают политический и безопасный вес Франции в ЕС, а также автономию от США.

Последствия заявлений в военно-технической плоскости: возможно присутствие французского ВПК, инструкторов, войск в Украине и сотрудничество с Центральной Европой.

"Франция хочет иметь в Украине свой ВПК, наращивать тренировочные миссии украинских войск. Сейчас французы на уровне ЕС учат в Польше и Германии. Париж хочет перенести миссии к нам. Такие объекты могут быть на западе Украины", – сказал Калиниченко.

Что касается слов Макрона об отправлении войск в Одессу, то есть две составляющие – экономическая и историческая, считает Калиниченко.

"Зерновой коридор чувствителен для французов. Нехватка нашего зерна в Северной Африке и на Ближнем Востоке ведет к росту напряженности там и миграции в Европу. Историческая – Франция имеет сантименты, потому что активно участвовала в развитии Одессы", – заявил юрист.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Путина.

14 апреля из опроса по заказу Института стратегических исследований военной школы (IRSEM) и Общего управления по вопросам международных отношений и стратегии (DGRIS) стало известно, что немногим более 50% представителей французской молодежи заявили, что готовы стать к оружию и воевать в Украине, если это потребуется для защиты интересов их страны.

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