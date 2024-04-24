Юрист-міжнародник Калініченко про заяви Макрона: Хоче мати в Україні свій ВПК і не тільки
Заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливого відправлення військ в Україну мають наслідки як політичні, так і військово-технічні. Про це у коментарі LIGA.net сказав юрист-міжнародник Олександр Калініченко.
За його словами, якщо розглядати політичний аспект, то наслідки заяв Макрона у ньому збільшують політичну і безпекову вагу Франції в ЄС, а також автономію від США.
Наслідки заяв у військово-технічній площині: можлива присутність французького ВПК, інструкторів, військ в Україні та співпраця з Центральною Європою.
"Франція хоче мати в Україні свій ВПК, нарощувати тренувальні місії українських військ. Зараз французи на рівні ЄС навчають у Польщі й Німеччині. Париж хоче перенести місії до нас. Такі об’єкти можуть бути на заході України", – висловився Калініченко.
Щодо слів Макрона про відправлення військ в Одесу, то є дві складові – економічна й історична, вважає Калініченко.
"Зерновий коридор чутливий для французів. Брак нашого зерна в Північній Африці й на Близькому сході веде до зростання напруженості там і міграції в Європу. Історична – Франція має сантименти, бо брала активну участь у розвитку Одеси", – заявив юрист.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.
- Президент Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Путіна.
- 14 квітня з опитування на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) і Загального управління з питань міжнародних відносин і стратегії (DGRIS) стало відомо, що трохи більш ніж 50% представників французької молоді заявили, що готові стати до зброї та воювати в Україні, якщо це буде необхідно для захисту інтересів їхньої країни.
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