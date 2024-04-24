Юрист-міжнародник Калініченко про заяви Макрона: Хоче мати в Україні свій ВПК і не тільки

Щодо слів Макрона про відправлення військ в Одесу, то є дві складові – економічна й історична, вважає Олександр Калініченко

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА)

Заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливого відправлення військ в Україну мають наслідки як політичні, так і військово-технічні. Про це у коментарі LIGA.net сказав юрист-міжнародник Олександр Калініченко.

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За його словами, якщо розглядати політичний аспект, то наслідки заяв Макрона у ньому збільшують політичну і безпекову вагу Франції в ЄС, а також автономію від США.

Наслідки заяв у військово-технічній площині: можлива присутність французького ВПК, інструкторів, військ в Україні та співпраця з Центральною Європою.

"Франція хоче мати в Україні свій ВПК, нарощувати тренувальні місії українських військ. Зараз французи на рівні ЄС навчають у Польщі й Німеччині. Париж хоче перенести місії до нас. Такі об’єкти можуть бути на заході України", – висловився Калініченко.

Щодо слів Макрона про відправлення військ в Одесу, то є дві складові – економічна й історична, вважає Калініченко.

"Зерновий коридор чутливий для французів. Брак нашого зерна в Північній Африці й на Близькому сході веде до зростання напруженості там і міграції в Європу. Історична – Франція має сантименти, бо брала активну участь у розвитку Одеси", – заявив юрист.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Путіна.

14 квітня з опитування на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) і Загального управління з питань міжнародних відносин і стратегії (DGRIS) стало відомо, що трохи більш ніж 50% представників французької молоді заявили, що готові стати до зброї та воювати в Україні, якщо це буде необхідно для захисту інтересів їхньої країни.

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