50% молодих французів готові воювати в Україні заради захисту інтересів Франції – опитування
Трохи більше, ніж 50% представників французької молоді заявили, що готові стати до зброї та воювати в Україні, якщо це буде необхідно для захисту інтересів їхньої країни. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) та Загального управління з питань міжнародних відносин і стратегії (DGRIS).
DGRIS та IRSEM є органами у структурі французького Міноборони. Опитування, проведене серед 2300 французів 18-25 років, опублікували 12 квітня, втім, проводилося воно влітку 2023 року.
Відповідаючи на запитання, якби захист Франції потребував її участі у війні в Україні, чи готові були б ви долучитися для захисту вашої країни, 51% французьких молодих людей заявили "так".
17% з них дали абсолютно ствердну відповідь, ще 34% відповіли "напевно так".
Відповідаючи на ідентичне запитання, але без згадки в ньому України, 57% респондентів заявили, що готові стати до зброї та захищати Францію у разі потенційної війни.
Крім того, 62% опитаних вважають за доцільне відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
Читайте також: Понад 70% поляків проти того, щоб їхні або військові інших країн НАТО воювали в Україні – опитування