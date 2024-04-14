50% молодих французів готові воювати в Україні заради захисту інтересів Франції – опитування

17% з опитаних вказали, що однозначно пішли б воювати в Україні, ще 34% заявили "напевно так"

Фото: ЕРА/ LUDOVIC MARIN

Трохи більше, ніж 50% представників французької молоді заявили, що готові стати до зброї та воювати в Україні, якщо це буде необхідно для захисту інтересів їхньої країни. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM) та Загального управління з питань міжнародних відносин і стратегії (DGRIS).

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DGRIS та IRSEM є органами у структурі французького Міноборони. Опитування, проведене серед 2300 французів 18-25 років, опублікували 12 квітня, втім, проводилося воно влітку 2023 року.

Відповідаючи на запитання, якби захист Франції потребував її участі у війні в Україні, чи готові були б ви долучитися для захисту вашої країни, 51% французьких молодих людей заявили "так".

17% з них дали абсолютно ствердну відповідь, ще 34% відповіли "напевно так".

Відповідаючи на ідентичне запитання, але без згадки в ньому України, 57% респондентів заявили, що готові стати до зброї та захищати Францію у разі потенційної війни.

Крім того, 62% опитаних вважають за доцільне відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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