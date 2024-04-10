Понад 70% поляків проти того, щоб їхні або військові інших країн НАТО воювали в Україні – опитування
Понад 70% поляків виступають проти відправлення військ своєї країни або інших країн НАТО до України. Про це свідчать результати опитування, проведеного CBOS, передає Euractiv.
74,8% опитаних проти того, щоб армію Польщі чи інших країн НАТО залучали у російсько-українську війну. Водночас, згідно з опитуванням, 10,2% підтримали б цю ініціативу.
Соціологи поставили полякам ще кілька запитань. Зокрема, поцікавились їхньою думкою щодо позиції НАТО у російсько-українській війні.
39% опитаних вважають реакцію НАТО на війну Росії проти України надто обережною, ще 37% вважають, що Альянс відреагував належним чином.
14% дотримуються думки, що реакція НАТО була "надмірною", і 10% не визначилися з думкою.
Відповідаючи на запитання, чи варто "негайно запросити Україну до НАТО", поляки розділилися у думках: 47,7% були б проти, тоді як 40% підтримали б цей крок.
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