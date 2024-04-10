Понад 70% поляків проти того, щоб їхні або військові інших країн НАТО воювали в Україні – опитування

Водночас понад 10% заявили, що підтримують ініціативу відправлення військ Альянсу в Україну

Прапор Польщі (Фото: ЕРА/MARCIN BIELECKI)

Понад 70% поляків виступають проти відправлення військ своєї країни або інших країн НАТО до України. Про це свідчать результати опитування, проведеного CBOS, передає Euractiv.

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74,8% опитаних проти того, щоб армію Польщі чи інших країн НАТО залучали у російсько-українську війну. Водночас, згідно з опитуванням, 10,2% підтримали б цю ініціативу.

Соціологи поставили полякам ще кілька запитань. Зокрема, поцікавились їхньою думкою щодо позиції НАТО у російсько-українській війні.

39% опитаних вважають реакцію НАТО на війну Росії проти України надто обережною, ще 37% вважають, що Альянс відреагував належним чином.

14% дотримуються думки, що реакція НАТО була "надмірною", і 10% не визначилися з думкою.

Відповідаючи на запитання, чи варто "негайно запросити Україну до НАТО", поляки розділилися у думках: 47,7% були б проти, тоді як 40% підтримали б цей крок.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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