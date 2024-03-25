"Ефект Макрона". У Польщі зростає підтримка прямої участі у війні в Україні — опитування

Опитування показало, що громадська підтримка відправлення польських військ в Україну зростає

Анджей Дуда (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

У Польщі зростає кількість громадян, які підтримують відправлення військ країни до України. Про це свідчать дані опитування RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

В аналогічному дослідженні рік тому підтримка відправлення польської армії була нульовою, а схвалення дозволу громадянам країни воювати в Україні було на рівні 3,4%.

Наразі найбільшою підтримкою користується гуманітарна допомога Україні, яку схвалюють 75%, ще 67,6% респондентів підтримують постачання стрілецької зброї та гранатометів, важкої техніки та літаків – 54,1%.

Дозвіл полякам воювати в Україні схвалили 27,1%, ще 9,4% вважають, що Варшава має відправити свої війська до України.

RMF пише, що це можна назвати "ефектом Макрона" через нещодавню заяву президента Франції, який сказав, що не можна виключати відправлення військ в Україну.

Опитування було підготовлено United Surveys 8–10 березня 2024 року з використанням змішаного методу на вибірці із 1000 осіб.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: Посол Франції: Є країни, яких зацікавила ідея відправлення військ до України. Обговорюємо