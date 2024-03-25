"Ефект Макрона". У Польщі зростає підтримка прямої участі у війні в Україні — опитування
Анджей Дуда (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

У Польщі зростає кількість громадян, які підтримують відправлення військ країни до України. Про це свідчать дані опитування RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna.

В аналогічному дослідженні рік тому підтримка відправлення польської армії була нульовою, а схвалення дозволу громадянам країни воювати в Україні було на рівні 3,4%.

Наразі найбільшою підтримкою користується гуманітарна допомога Україні, яку схвалюють 75%, ще 67,6% респондентів підтримують постачання стрілецької зброї та гранатометів, важкої техніки та літаків – 54,1%.

Дозвіл полякам воювати в Україні схвалили 27,1%, ще 9,4% вважають, що Варшава має відправити свої війська до України.

RMF пише, що це можна назвати "ефектом Макрона" через нещодавню заяву президента Франції, який сказав, що не можна виключати відправлення військ в Україну.

Опитування було підготовлено United Surveys 8–10 березня 2024 року з використанням змішаного методу на вибірці із 1000 осіб.
  • З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів до України.
  • Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.
  • Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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