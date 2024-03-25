"Эффект Макрона". В Польше растет поддержка прямого участия в войне в Украине — опрос

Опрос показал, что общественная поддержка отправки польских войск в Украину растет

Анджей Дуда (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

В Польше растет количество граждан, которые поддерживают отправку войск страны в Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

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Издание пишет, что в аналогичном исследовании год назад поддержка отправки польской армии была нулевой, а одобрение разрешения гражданам страны воевать в Украине была на уровне 3,4%.

Сейчас же наибольшей поддержкой пользуется гуманитарная помощь Украине, которую одобряют 75%, еще 67,6% респондентов поддерживают поставки стрелкового оружия и гранатометов, тяжелой техники и самолетов — 54,1%.

Разрешение полякам воевать в Украине одобрили 27,1%, еще 9,4% считают, что Варшава должна отправить свои войска в Украину.

RMF пишет, что это можно назвать "эффектом Макрона" из-за недавних заявление президента Франции, который сказал, что нельзя исключать отправку войск в Украину.

Опрос был подготовлен United Surveys 8–10 марта 2024 года с использованием смешанного метода на выборке из 1000 человек.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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