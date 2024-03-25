"Эффект Макрона". В Польше растет поддержка прямого участия в войне в Украине — опрос
Анджей Дуда (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

В Польше растет количество граждан, которые поддерживают отправку войск страны в Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Издание пишет, что в аналогичном исследовании год назад поддержка отправки польской армии была нулевой, а одобрение разрешения гражданам страны воевать в Украине была на уровне 3,4%.

Сейчас же наибольшей поддержкой пользуется гуманитарная помощь Украине, которую одобряют 75%, еще 67,6% респондентов поддерживают поставки стрелкового оружия и гранатометов, тяжелой техники и самолетов — 54,1%. 

Разрешение полякам воевать в Украине одобрили 27,1%, еще 9,4% считают, что Варшава должна отправить свои войска в Украину. 

RMF пишет, что это можно назвать "эффектом Макрона" из-за недавних заявление президента Франции, который сказал, что нельзя исключать отправку войск в Украину. 

Опрос был подготовлен United Surveys 8–10 марта 2024 года с использованием смешанного метода на выборке из 1000 человек.

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