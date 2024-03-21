Посол Франции: Есть страны, которых заинтересовала идея отправки войск в Украину

Гаэль Вейсьер (Скриншот)

Есть страны, которые заинтересованы в предложении французского президента Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину. Об этом на Киевском форуме безопасности заявил посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер.

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По его словам, для Франции Россия не враг, а оппонент, и она не собирается на нее нападать.

"Но мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи. Это обсуждается", – заявил Вейсьер.

Париж считает, что "сегодня не должно быть красных линий и не стоит воздерживаться от чего-либо, даже если будет необходимость присутствия войск в Украине".

"Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украины. Не будем сдерживать себя какими-то границами", – сказал дипломат.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он пояснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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