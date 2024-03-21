Посол Франції: Є країни, яких зацікавила ідея відправлення військ в Україну. Обговорюємо

Ґаель Вейсьєр (Скриншот)

Є країни, які зацікавлені у пропозиції французького президента Еммануеля Макрона щодо відправлення військ в Україну. Про це на Київському безпековому форумі заявив посол Франції в Україні Ґаель Вейсьєр.

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За його словами, для Франції Росія є не ворогом, а опонентом, і вона не збирається на неї нападати.

"Але ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється", – заявив Вейсьєр.

Париж вважає, що "сьогодні не має бути червоних ліній і не варто утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні".

"Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами", – сказав дипломат.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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