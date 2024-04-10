Более 70% поляков против своих войск или войск других стран НАТО в Украине – опрос

В то же время более 10% заявили, что поддерживают инициативу отправки войск Альянса в Украину

Флаг Польши (Фото: ЕРА/MARCIN BIELECKI)

Более 70% поляков выступают против отправки войск своей страны или других стран НАТО в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CBOS, передает Euractiv.

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74,8% опрошенных против того, чтобы армия Польши или других стран НАТО участвовала в российско-украинской войне. В то же время, согласно опросу, 10,2% поддержали эту инициативу.

Социологи задали полякам еще несколько вопросов. В частности, поинтересовались их мнением относительно позиции НАТО в российско-украинской войне.

39% опрошенных считают реакцию НАТО на войну России против Украины слишком осторожной, еще 37% считают, что Североатлантический союз отреагировал должным образом.

14% придерживаются мнения, что реакция НАТО была "чрезмерной", и 10% не определились с мнением.

Отвечая на вопрос, стоит ли "немедленно пригласить Украину в НАТО", поляки разделились мысленно: 47,7% были бы против, в то время как 40% поддержали бы этот шаг.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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