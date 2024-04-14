50% молодых французов готовы воевать в Украине ради защиты интересов Франции – опрос

17% из опрошенных указали, что однозначно пошли бы воевать в Украине, еще 34% заявили "наверное да"

Фото: ЕРА/ LUDOVIC MARIN

Чуть больше 50% представителей французской молодежи заявили, что готовы стать к оружию и воевать в Украине, если это будет необходимо для защиты интересов их страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Института стратегических исследований военной школы (IRSEM) и Общего управления по международным отношениям и стратегии (DGRIS).

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DGRIS и IRSEM являются органами в структуре французского Минобороны. Опрос, проведенный среди 2300 французов в возрасте 18-25 лет, опубликовали 12 апреля, впрочем, проводился он летом 2023 года.

Отвечая на вопрос, если бы защита Франции нуждалась в ее участии в войне в Украине, готовы ли вы присоединиться к защите вашей страны, 51% французских молодых людей заявили "да".

17% из них дали абсолютно утвердительный ответ, еще 34% ответили "наверное да".

Отвечая на идентичный вопрос, но без упоминания в нем Украины, 57% респондентов заявили, что готовы стать оружием и защищать Францию в случае потенциальной войны.

Кроме того, 62% опрошенных считают целесообразным восстановить всеобщую военную службу, которую Франция отменила в 1997 году.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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