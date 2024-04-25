Макрон заявив, що умовою безпеки Європи є те, що Росія не виграє війну

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Умовою безпеки Європи є те, що Росія не виграє агресивну війну, яку вона веде в Україні. Про це під час виступу в Університеті Сорбонна в Парижі сказав президент Франції Емманюель Макрон, цитує видання TF1.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Неодмінною умовою нашої безпеки є те, щоб Росія не виграла агресивної війни, яку вона веде в Україні. Я повністю приймаю вибір, який зробив у Парижі 26 лютого, щоб відновити стратегічну невизначеність", – заявив Макрон.

За словами французького лідера, саме Україна є передумовою європейської безпеки.

"Чи є у нас якісь обмеження? Ні. І тому ми маємо бути надійними, стримувати, бути присутніми та продовжувати зусилля", – наголосив він.

Макрон також сказав, що Європі необхідно створити нову парадигму для надійної оборони континенту. За його слова, оборону Європи необхідно наповнити "реальним змістом", адже це є умовою відновлення спільної системи безпеки.

"Чи означає це, що нам потрібен щит протиракетної оборони? Можливо. Чи шляхом збільшення наших оборонних можливостей, і якщо так, то яких саме? Безумовно. Саме тому найближчими місяцями я запрошуватиму всіх наших партнерів до розвитку цієї європейської оборонної ініціативи", – зазначив французький президент.

26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Читайте також: Юрист-міжнародник Калініченко про заяви Макрона: Хоче мати в Україні свій ВПК і не тільки