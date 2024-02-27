Макрон не исключил отправку войск НАТО в Украину, чтобы РФ проиграла. Но консенсуса нет

Макрон заявил, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/GONZALO FUENTES)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в контексте отправки сухопутных войск НАТО в Украине "не следует ничего исключать". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Париже.

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По его словам, Россия демонстрирует все более агрессивную позицию, а ее поражение необходимо для безопасности и стабильности в Европе.

"Хотя не было консенсуса по отправке западных сухопутных войск в Украину, не следует ничего исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что Россия не сможет выиграть эту войну", — сказал Макрон.

Он отметил, что этот вопрос упоминался среди обсуждаемых вариантов, но необходима "стратегическая двусмысленность".

"Давайте со смирением отметим, что мы часто опаздывали на шесть-двенадцать месяцев. Новая коалиция будет создана для снабжения Украины ракетами и бомбами средней и большой дальности для нанесения глубоких ударов", — заявил французский лидер.

Глава государства подчеркнул, что существует широкий консенсус в плане необходимости "делать больше и быстрее" для помощи Украине, а также наращивания производства вооружений.

"Необходим скачок со стороны Запада в его подходе, который принимает во внимание трансформацию угрозы с военной и стратегической точки зрения", — резюмировал он.

25 февраля издание The Guardian сообщило, что президент Франции Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж, чтобы послать российскому диктатору Путину сигнал о европейской решимости относительно Украины.

Президент Зеленский заявил, что его французский коллега Макрон знает, что нужно Украине, поэтому он собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов.

Встреча в Париже. Европейские лидеры собрались, чтобы "разбить идею Путина о победе".

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