Зеленский и Макрон подписали договор безопасности между Украиной и Францией

Подобно соглашениям с Великобританией и Германией документ будет иметь силу в течение 10 лет с момента подписания

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский подписал с французским коллегой Эмманюэлем Макроном двустороннее соглашение о безопасности. Об этом последний сообщил на пресс-конференции в Париже.

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"Мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Оно конкретизирует обязательства, которые мы со странами "Большой семерки" взяли на себя на Вильнюсском саммите НАТО в июле прошлого года. Эта поддержка не только долгосрочная, но и имеет коллективное измерение, поскольку Британия и Германия уже подписали это соглашение", – сказал Макрон.

Сегодня Зеленский находился с визитом в Германии, где подписал аналогичное соглашение с канцлером Олафом Шольцем. Полный текст можно прочитать здесь.

12 января идентичный договор был заключен между украинским президентом и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.

Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами.

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