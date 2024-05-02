Макрон назвав дві умови, за яких би ввів війська в Україну. Одна з них – прохання Києва

Президент Франції заявив, що не буде надавати повної ясності щодо своїх планів, оскільки це може послабити безпеку самої Франції

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE ENA)

Президент Франції Еммануель Макрон повторив тезу про те, що не проти введення своїх військ в Україну. В інтерв'ю The Economist він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

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"Як я вже сказав, я нічого не виключаю, тому що ми стикаємося з тим, хто нічого не виключає", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи досі Макрон дотримується своєї позиції щодо можливого введення військ в Україну.

За словами французького лідера, європейські союзники "занадто довго вагалися і визначали межі своїх дій щодо того, хто є агресором, і того, хто цих меж не має".

Водночас Макрон підкреслив, що не буде надавати повної ясності щодо своїх планів, оскільки це може послабити безпеку самої Франції.

Президент Франції наголосив, що у нього є стратегічна мета: не допустити перемоги Росії.

"Франція – країна, яка здійснювала військові інтервенції, в тому числі і нещодавно. Ми розмістили кілька тисяч військовослужбовців у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити загрозу для нас. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України – чого сьогодні немає – ми б законно мали б поставити собі це питання [щодо введення військ]", – висловився він.

26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

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