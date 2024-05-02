Макрон считает, что в Европе происходит "стратегическое пробуждение". Объяснил на примерах

Президент Франции заявил, что европейские лидеры должны решить, как они могут обеспечить безопасность каждой из стран Европы

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в Европе в результате российского вторжения в Украину постепенно происходит "стратегическое пробуждение". В интервью The Economist он объяснил, в чем это проявляется.

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По его словам, это пробуждение происходит в нескольких направлениях.

"Сегодня мы видим это на примере предложения немцев о создании европейского противоракетного щита. Или с Польшей, которая заявляет, что готова разместить у себя ядерное оружие НАТО. Я думаю, что нам, европейцам, нужно сесть за стол переговоров и построить согласованную структуру", – сказал французский лидер.

Макрон подчеркнул, что европейские лидеры должны решить, как они могут обеспечить безопасность каждой из стран Европы, в том числе стран на западном фланге.

"НАТО предоставляет один из таких ответов, и не может быть и речи о том, чтобы отвергнуть натовские интересы. Но эти рамки гораздо шире, чем то, что сейчас делается в рамках НАТО. Я хотел бы видеть дискуссию в рамках Европейского политического сообщества", – высказался он.

28 апреля 2024 года Макрон заявил, что готов обсудить возможность привлечения французского ядерного оружия для создания системы защиты Европы от России.

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