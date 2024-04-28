Макрон думает над внедрением ядерного оружия Франции в систему защиты Европы от России

Франция сохранит свою специфику, но готова внести больший вклад в защиту европейской земли, заявил президент страны

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/Bertrand Guay)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсудить возможность привлечения французского ядерного оружия для создания системы защиты Европы от России. Об этом он сказал в интервью изданию медиагруппы Ebra.

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"Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, средства для дальнобойного ведения огня, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории", – сказал французский лидер, призвав союзников "выложить все это на стол и посмотреть, что действительно защищает надежным способом".

Макрон отметил, что Франция сохранит свою специфику, но готова внести больший вклад в защиту европейской земли.

Французская доктрина состоит в том, что французы могут использовать ядерное оружие, когда их "жизненно важные интересы находятся под угрозой", пояснил он.

"Я уже говорил, что в этих жизненно важных интересах есть европейское измерение", – добавил президент страны.

Франция остается единственной страной в составе Евросоюза, владеющей ядерным оружием. До выхода из блока такой же была Великобритания.

В течение 2023 года Россия покинула Договор об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривавший уничтожение избыточного оружия. Также в РФ отменили действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и приостановили участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В апреле 2024 года Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН против распространения оружия, в том числе ядерного, в космическом пространстве, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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