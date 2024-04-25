РФ ветировала резолюцию о запрете ядерного оружия в космосе – в США прокомментировали

Джейк Салливан (Фото: EPA)

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН против распространения оружия, в частности ядерного, в космическом пространстве, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал это.

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"За" документ, внесенный Японией и США, проголосовало 13 членов Совбеза из 15 (США, Великобритания, Франция, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Мальта, Республика Корея, Словения, Швейцария, Япония). "Против" высказалась только Россия, а Китай – воздержался.

Согласно проекту резолюции Совбеза ООН, "все государства, особенно обладающие значительным космическим потенциалом, должны активно способствовать достижению целей мирного использования космического пространства и предотвращения погони вооружений в космическом пространстве".

Салливан отметил, что в резолюции содержался бы призыв ко всем государствам-членам не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для вывода на орбиту.

"Размещение государством-участником ядерного оружия на орбите не только нарушит Договор о космосе, но и поставит под угрозу жизненно важные услуги связи, науки, метеорологии, сельского хозяйства, торговли и национальной безопасности, которые все спутники предоставляют обществам по всему миру", – заявил Салливан.

Он отметил, что США считают, что Россия разрабатывает новый спутник, несущий ядерное устройство.

"Мы слышали, как Путин публично заявлял, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не ветировала бы эту резолюцию", – заявил он.