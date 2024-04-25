РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН про заборону ядерної зброї в космосі – у США прокоментували

У США вважають, що Росія розробляє новий супутник, що несе ядерний пристрій

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував це.

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"За" документ, внесений Японією і США, проголосувало 13 членів Радбезу з 15 (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). "Проти" висловилася лише Росія, а Китай – утримався.

Відповідно до проєкту резолюції Радбезу ООН, "усі держави, особливо ті, що володіють значним космічним потенціалом, мають активно сприяти досягненню мети щодо мирного використання космічного простору й запобігання гонитві озброєнь у космічному просторі".

Салліван зазначив, що в резолюції містився б заклик до всіх держав-членів не розробляти ядерну зброю, спеціально призначену для виведення на орбіту.

"Розміщення державою-учасницею ядерної зброї на орбіті не тільки порушить Договір про космос, а й поставить під загрозу життєво важливі послуги зв'язку, науки, метеорології, сільського господарства, торгівлі та національної безпеки, які всі супутники надають суспільствам у всьому світі", – заявив Салліван.

Він зазначив, що США вважають, що Росія розробляє новий супутник, який несе ядерний пристрій.

"Ми чули, як Путін публічно заявляв, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, Росія не наклала б вето на цю резолюцію", – заявив він.