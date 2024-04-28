Макрон думає над впровадженням ядерної зброї Франції в систему захисту Європи від Росії

Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок в захист європейської землі, заявив президент країни

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/Bertrand Guay)

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий обговорити можливість залучення французької ядерної зброї для створення системи захисту Європи від Росії. Про це він сказав в інтерв'ю виданням медіагрупи Ebra.

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"Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, засоби для далекобійного ведення вогню, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території", – сказав французький лідер, закликавши союзників "викласти все це на стіл і подивитися, що дійсно захищає у надійний спосіб".

Макрон зазначив, що Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок в захист європейської землі.

Французька доктрина полягає в тому, що французи можуть використовувати ядерну зброю, коли їхні "життєво важливі інтереси знаходяться під загрозою", пояснив він.

"Я вже казав, що в цих життєво важливих інтересах є європейський вимір", – додав президент країни.

Франція залишається єдиною країною у складі Євросоюзу, яка володіє ядерною зброєю. До виходу з блоку такою ж була Велика Британія.

Протягом 2023 року Росія покинула Договір про звичайні збройні сили в Європі, який передбачав знищення надлишкової зброї. Також у РФ скасували дію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і призупинили участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

У квітні 2024 року Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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