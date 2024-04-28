"Це не одноосібне рішення". Глава МЗС Польщі не вірить, що Путін вдарить ядерною зброєю

Радослав Сікорський нагадав, що існує ланцюжок командування від міністерства оборони й Генерального штабу для використання ядерної зброї

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сумнівається, що Росія використає ядерну зброю у війні проти України, причин для хвилювання, за його словами, немає. Таку думку він висловив в інтерв'ю виданням німецького медіахолдингу Axel Springer, зокрема таблоїду Bild.

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Польща не має жодних доказів того, що російський диктатор Володимир Путін готується застосувати проти України ядерну зброю, зазначив глава польської дипломатії.

Крім того, таке рішення не може ухвалюватися одноосібно, пояснив Сікорський.

"Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від міністерства оборони і Генерального штабу для її використання. Отже, він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ", – заявив міністр.

Водночас російські генерали, на думку Сікорського, знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем.

"У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна", – додав він.

Ще одним фактором стримування Росії у застосуванні нею ядерної зброї польський міністр назвав попередження від США.

Сікорський нагадав, що США "дуже рішуче" пообіцяли Росії використати свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо РФ піде на ядерний удар.

Глава МЗС Польщі заявив, що вважає це "сильним фактором стримування".

Протягом 2023 року Росія покинула Договір про звичайні збройні сили в Європі, який передбачав знищення надлишкової зброї. Також у РФ скасували дію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і призупинили участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

У квітні 2024 року Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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