Сікорський: Якщо Путін виграє, він зробить з Україною те ж, що й Гітлер з Чехословаччиною

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив Німеччину, що Володимир Путін не задовольниться однією Україною, якщо йому дадуть перемогти. Про це він сказав у інтерв’ю Bild am Sonntag та іншим медіа видавничої групи Axel Springer.

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"У нас є вибір: або ми маємо переможену російську армію за межами України, або російську армію, що перемогла, на кордоні з Польщею. І тоді Путін зробить так само, як Гітлер вчинив із Чехословаччиною: він візьме промисловість та людей в Україні та мобілізує їх для продовження війни. Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 км звідси", – сказав Сікорський.

Він нагадав, що Росія багато разів нападала на Польщу, тому він "ніскільки не здивується", якщо Путін захоче зробити це ще раз. Цього разу, сподівається Сікорський, Росія програє.

"Німецьких політиків, схоже, влаштовує, що Росія буде готова [до нападу на НАТО] лише через чотири-п'ять років, а на той час буде готова й Німеччина. Але річ у тому, що перш ніж Росія прийде до Німеччини, вона мусить дістатись деяких інших країн. Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми анітрохи не здивуємось. Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію. Сьогодні Україна бореться не сама. На відміну від минулих років, ми не боротимемося поодинці", – сказав польський міністр.

Начштабу "Азову" ще кілька місяців тому казав, що для мотивації українців до мобілізації в Сили оборони треба пояснювати, що чекає на країну у разі перемоги Росії у війні.