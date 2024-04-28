"Это не единоличное решение". Сикорский не верит, что Путин ударит ядерным оружием

Радослав Сикорский напомнил, что существует цепочка командования от министерства обороны и Генерального штаба для использования ядерного оружия

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сомневается, что Россия использует ядерное оружие в войне против Украины, причин для волнения, по его словам, нет. Такое мнение он высказал в интервью изданиям немецкого медиахолдинга Axel Springer, в частности таблоиду Bild.

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У Польши нет никаких доказательств того, что российский диктатор Владимир Путин готовится применить против Украины ядерное оружие, отметил глава польской дипломатии.

Кроме того, такое решение не может быть принято единолично, пояснил Сикорский.

"Это не то оружие, которое он может применить, нажав кнопку. Существует обычная цепочка командования от министерства обороны и Генерального штаба для его использования. Следовательно, он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ", – заявил министр.

В то же время российские генералы, по мнению Сикорского, знают, что выполнение такого приказа означает стать военным преступником.

"В этот момент у них будет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", – добавил он.

Еще одним фактором сдерживания России в применении ядерного оружия польский министр назвал предупреждение от США.

Сикорский напомнил, что США "очень решительно" пообещали России использовать свое конвенционное оружие "для уничтожения какой-либо российской цели на оккупированных территориях Украины", если РФ пойдет на ядерный удар.

Глава МИД Польши заявил, что считает это "сильным сдерживающим фактором".

В течение 2023 года Россия покинула Договор об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривавший уничтожение избыточного оружия. Также в РФ отменили действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и приостановили участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В апреле 2024 года Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН против распространения оружия, в том числе ядерного, в космическом пространстве, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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