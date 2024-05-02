Макрон вважає, що в Європі відбувається "стратегічне пробудження". Пояснив на прикладах

Президент Франції заявив, що європейські лідери мають вирішити, яким чином вони можуть забезпечити безпеку кожної з країн Європи

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що у Європі внаслідок російського вторгнення в Україну поступово відбувається "стратегічне пробудження". В інтерв'ю The Economist він пояснив, у чому це проявляється.

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За його словами, це пробудження відбувається в декількох напрямках.

"Сьогодні ми бачимо це на прикладі пропозиції німців щодо створення європейського протиракетного щита. Або з Польщею, яка заявляє, що готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО. Я думаю, що нам, європейцям, потрібно сісти за стіл переговорів і побудувати узгоджену структуру", – сказав французький лідер.

Макрон наголосив, що європейські лідери мають вирішити, яким чином вони можуть забезпечити безпеку кожної з країн Європи, зокрема країн на західному фланзі.

"НАТО надає одну з таких відповідей, і не може бути й мови про те, щоб відкинути натовські інтереси. Але ці рамки набагато ширші, ніж те, що зараз робиться у межах НАТО. Я хотів би бачити дискусію у межах Європейської політичної спільноти", – висловився він.

28 квітня 2024 року Макрон заявив, що готовий обговорити можливість залучення французької ядерної зброї для створення системи захисту Європи від Росії.

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