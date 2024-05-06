Макрон: Вітаємо зобов'язання КНР утримуватися від продажу зброї Росії

Президент Франції підкреслив, що у Заходу немає "підходу, спрямованого на зміну режиму в Москві"

Cі Цзіньпін та Емманюель Макрон (Фото: EPA / SARAH MEYSSONNIER)

Президент Франції Емманюель Макрон привітав "зобов’язання" Китайської народної республіки утриматися від продажу "будь-якої зброї" та "будь-якої допомоги Москві". Про це він заявив на спільній пресконференції з очільником КНР Сі Цзіньпіном, передає місцеве ЗМІ Le Figaro.

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"Ми поважаємо старі зв’язки, які об’єднують Китай і Росію. Зважаючи на цю складну історію, ми вітаємо зобов’язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї, будь-якої допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення (які можуть бути використані у військових цілях – Le Figaro)", – заявив Макрон.

Макрон зазначив, що прагне "підтримувати тісний діалог" з КНР у контексті агресивної війни РФ проти України.

Він подякував Сі Цзіньпіну за "цей момент координації", якого останній хотів перед візитом російського диктатора Володимира Путіна до КНР. За словами французького президента, ця координація дозволить сторонам мати спільний порядок денний та можливість визначити "бажання або небажання рухатися до стійкого миру".

Макрон підкреслив, що у Заходу немає "підходу, спрямованого на зміну режиму в Москві".

Також лідер Франції привітав "волю" Сі Цзіньпіна "попросити всі зацікавлені сторони" у різних конфліктах до оголошення "олімпійського перемир'я" під час проведення змагань у Парижі цього літа.

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5 травня вперше за останні п’ять років голова КНР прибув до Франції. До цього видання Bloomberg писало, що президент Франції Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок з Сі, зокрема задля того, аби він вплинув на Путіна щодо війни в Україні.

Голова Єврокомісії після зустрічі з очільником КНР заявила, що члени ЄС розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву щодо завершення війни проти України, а також й надалі запобігатиме російським ядерним погрозам.

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