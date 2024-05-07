Сі прямує до Угорщини. Будапешт та Пекін планують підписати щонайменше 16 угод

Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА/ LUDOVIC MARIN)

Будапешт планує підписати щонайменше 16 угод з Пекіном під час візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Угорщини 8 травня. Про це повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає Bloomberg.

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За даними видання, загалом двосторонніх угод має бути 18, проте дві з них ще є на стадії переговорів.

Інші 16 договорів будуть зосереджені на розширенні участі Угорщини в китайській ініціативі "Один пояс, один шлях", що міститиме подальші залізничні, автомобільні та енергетичні проєкти, зазначає Bloomberg. Крім того, країни також розглянуть можливість співпраці в ядерній сфері.

Угорщина має один із найбільш прокитайських урядів у ЄС і відкидає міжнародний тиск, спрямований на скорочення економічних зв'язків з Пекіном. Також Угорщина стала одним з основних напрямків нових китайських інвестицій у Європі.

5 травня 2024 року вперше за останні п’ять років голова КНР прибув до Франції. До цього видання Bloomberg писало, що президент Франції Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок з Сі, зокрема задля того, аби він вплинув на Путіна щодо війни в Україні.

Голова Єврокомісії після зустрічі з очільником КНР заявила, що члени ЄС розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву щодо завершення війни проти України, а також і надалі запобігатиме російським ядерним погрозам.

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