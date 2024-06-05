Китай говорит, что его "мирный план" поддержали уже десятки стран. МИД отреагировал

Ван И (Фото: ЕРА/ANDY WONG)

После отказа Китая от участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии министр иностранных дел страны Ван I сообщил, что китайский "мирный план" якобы поддержали уже 26 стран мира. Об этом сообщает Bloomberg.

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Ван уточнил, что всего 45 стран положительно высказались по поводу китайских предложений, из них 26 – полностью поддержать "мирный план". При этом, добавил он, Украина и Россия в отдельности "подтвердили большую часть содержания" принципов политического решения, изложенных Китаем и Бразилией в совместном заявлении в мае 2024 года.

Журналисты акцентируют, что дипломат КНР не указал, что основным требованием Киева к Москве является вывод оккупационных войск с территории Украины, в частности, из тех, которые были оккупированы Россией во время первого вторжения.

Ван I добавил, что "условия для мирных переговоров еще не готовы", поэтому Китай будет "принимать собственные решения" по участию в таких встречах.

Украинское министерство иностранных дел отреагировало, заявив, что все, кто искренне стремятся к восстановлению мира в российско-украинской войне, должны работать над успешным проведением Саммита мира в Швейцарии.

"Китай справедливо декларирует уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир. На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, искренне стремящиеся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы поднять саммит", – заявили там.

В ведомстве добавили, что именно Украина должна диктовать условия мира на своей территории, поскольку именно она подверглась агрессивному нападению и получила разрушительные последствия.

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов, однако там были только общие фразы и призывы к переговорам.

Украина в свою очередь не раз подчеркивала, что в вопросе мира в Украине не должно быть никаких "китайского", "ватиканского", "африканского" и других "мирных планов".

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