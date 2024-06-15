На Саміті миру — 101 країна та організація світу. Амгерд окреслила три теми заходу

Саміт буде зосереджено навколо трьох тем: ядерна безпека, продовольча безпека і людський вимір

Володимир Зеленський та Віола Амгерд (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що участь у Саміті миру візьме 101 країна світу. Його швейцарська колега Віола Амгерд на спільній пресконференції розповіла, навколо яких питань буде зосереджено захід.

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"Нам вдалося об'єднати тут, у Швейцарії, 101 країну та міжнародну організацію станом на зараз", – сказав український лідер.

За словами Амгерд, саміт буде зосереджено навколо трьох тем: ядерна безпека, продовольча безпека і людський вимір. Голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону уточнив, що останній пункт стосуватиметься повернення українських полонених та незаконно депортованих дітей.

"Це ті питання, які являють собою глобальний інтерес. Які напряму стосуються великої кількості країн, і які вже пропонувалися у різних планах щодо миру в Україні", — сказала президентка Швейцарії.

Росію на саміт не запрошували, а Китай від участі відмовився – це рішення розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. З країн-членів G20 на саміт у Швейцарії не приїдуть делегації Мексики та Саудівської Аравії.

Від Саміту миру у Швейцарії Україна хоче отримати комюніке, де йтиметься про три головні пункти: енергетичну безпеку, включно з ядерною, вільне судноплавство і серйозний крок до обміну полоненими.

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