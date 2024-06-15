Стартував Глобальний саміт миру. Зеленський зустрівся із президенткою Амгерд – відео
Президент Володимир Зеленський прибув на саміт із командою та зустрівся із президенткою Швейцарії Віолою Амгерд. Відповідне відео він опублікував у себе в Telegram.
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"Сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації – і географічно великі, і менші, – кожен політичний полюс нашого з вами світу: Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка – усі", – написав президент.
Зеленський наголосив, що погляд, ідеї та лідерство кожного народу для України однаково важливі, а все, про що буде домовлено на Саміті – стане частиною миротворчого процесу.
"Вірю, що ми побачимо тут, на Саміті, як твориться історія", – наголосив глава держави.
Від Саміту миру у Швейцарії Україна хоче отримати комюніке, де йтиметься про три головні пункти: енергетичну безпеку, включно з ядерною, вільне судноплавство і серйозний крок до обміну полоненими.
- Росію на саміт не запрошували, а Китай від участі відмовився – це рішення розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. З країн-членів G20 на саміт у Швейцарії не приїдуть делегації Мексики та Саудівської Аравії.
- За день до саміту російський диктатор Володимир Путін озвучив свої "умови" для нібито припинення війни проти України. Серед них відмова України від вступу в НАТО і фактична відмова від території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їх адміністративних кордонів.
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