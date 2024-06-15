Стартував Глобальний саміт миру. Зеленський зустрівся із президенткою Амгерд – відео

Володимир Зеленський та Віола Амгерд (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прибув на саміт із командою та зустрівся із президенткою Швейцарії Віолою Амгерд. Відповідне відео він опублікував у себе в Telegram.

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"Сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації – і географічно великі, і менші, – кожен політичний полюс нашого з вами світу: Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка – усі", – написав президент.

Зеленський наголосив, що погляд, ідеї та лідерство кожного народу для України однаково важливі, а все, про що буде домовлено на Саміті – стане частиною миротворчого процесу.

"Вірю, що ми побачимо тут, на Саміті, як твориться історія", – наголосив глава держави.

Саміт миру (Фото: ОП)

Від Саміту миру у Швейцарії Україна хоче отримати комюніке, де йтиметься про три головні пункти: енергетичну безпеку, включно з ядерною, вільне судноплавство і серйозний крок до обміну полоненими.

Росію на саміт не запрошували, а Китай від участі відмовився – це рішення розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. З країн-членів G20 на саміт у Швейцарії не приїдуть делегації Мексики та Саудівської Аравії.

За день до саміту російський диктатор Володимир Путін озвучив свої "умови" для нібито припинення війни проти України. Серед них відмова України від вступу в НАТО і фактична відмова від території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їх адміністративних кордонів.

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