Стартовал Глобальный саммит мира. Зеленский встретился с президентом Амгерд – видео

Владимир Зеленский и Виола Амгерд (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский прибыл на саммит с командой и встретился с президентом Швейцарии Виолой Амгерд. Соответствующее видео он опубликовал у себя в Telegram.

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"Сегодня на Саммите представлены все части света, все континенты, разные нации – и географически большие, и меньшие, – каждый политический полюс нашего с вами мира: Латинская Америка, Ближний Восток и Азия, Африка, Европа, Тихоокеанский регион, Австралия, Северная Америка – все", – написал президент.

Зеленский отметил, что взгляд, идеи и лидерство каждого народа для Украины одинаково важны, а все, о чем будет договорено на Саммите – станет частью миротворческого процесса.

"Верю, что мы увидим здесь, на Саммите, как творится история", – подчеркнул глава государства.

Саммит мира (Фото: ОП)

От Саммита мира в Швейцарии Украина хочет получить коммюнике, где речь пойдет о трех главных пунктах: энергетической безопасности, включая ядерную, свободное судоходство и серьезный шаг к обмену пленными.

Россию на саммит не приглашали, а Китай от участия отказался – это решение раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Из стран-членов G20 на саммит в Швейцарии не приедут делегации Мексики и Саудовской Аравии.

За день до саммита российский диктатор Владимир Путин озвучил свои "условия" для якобы прекращения войны против Украины. Среди них отказ Украины от вступления в НАТО и фактический отказ от территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.

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