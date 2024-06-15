Радио Свобода: В Швейцарию прибыли российские оппозиционные журналисты и пропагандисты

Среди прокремлевских пропагандистов, по данным РС, на саммите присутствуют РИА Новости и ТАСС

Флаг Швейцарии (Фото: пресс-служба правительства страны)

На Глобальном саммите мира, начавшемся в швейцарском городе Бюргеншток 15 июня, присутствуют так называемые оппозиционные российские журналисты и кремлевские топ-пропагандисты. Об этом сообщает корреспондентка Радио Свобода.

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По данным издания, там находятся такие прокремлевские ресурсы как РИА Новости, ТАСС, Коммерсант, а также оппозиционные Meduza и Дождь.

Это была позиция Швейцарии – принимающей нейтральной стороны в российско-украинской войне, – объясняет Радио Свобода.

В то же время пропагандисты Кремля пока никак не освещали саммит. Путинский представитель Дмитрий Песков заявил, что Москве "нечего передать участникам мероприятия в Швейцарии".

14 июня 2024 года российский диктатор на пропагандистской встрече с руководством МИД РФ заявил, что готов якобы немедленно прекратить огонь в Украине в случае выполнения нескольких условий.

Среди них: вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления в НАТО.

Министерство иностранных дел ответило на очередные манипулятивные заявления российского диктатора о якобы готовности Кремля к переговорам. В ведомстве считают, что такими высказываниями Россия хочет помешать участию лидеров стран мира в Саммите мира 15-16 июня.

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