Радио Свобода: В Швейцарию прибыли российские оппозиционные журналисты и пропагандисты
На Глобальном саммите мира, начавшемся в швейцарском городе Бюргеншток 15 июня, присутствуют так называемые оппозиционные российские журналисты и кремлевские топ-пропагандисты. Об этом сообщает корреспондентка Радио Свобода.
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По данным издания, там находятся такие прокремлевские ресурсы как РИА Новости, ТАСС, Коммерсант, а также оппозиционные Meduza и Дождь.
Это была позиция Швейцарии – принимающей нейтральной стороны в российско-украинской войне, – объясняет Радио Свобода.
В то же время пропагандисты Кремля пока никак не освещали саммит. Путинский представитель Дмитрий Песков заявил, что Москве "нечего передать участникам мероприятия в Швейцарии".
- 14 июня 2024 года российский диктатор на пропагандистской встрече с руководством МИД РФ заявил, что готов якобы немедленно прекратить огонь в Украине в случае выполнения нескольких условий.
- Среди них: вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления в НАТО.
- Министерство иностранных дел ответило на очередные манипулятивные заявления российского диктатора о якобы готовности Кремля к переговорам. В ведомстве считают, что такими высказываниями Россия хочет помешать участию лидеров стран мира в Саммите мира 15-16 июня.
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