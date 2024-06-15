Шольц: Прекращение огня без серьезных переговоров с Россией просто заморозит войну

Немецкий лидер напомнил, что мир невозможен без России, но продолжает войну

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/DENIS BALIBOUSE)

Остановка огня без переговоров и дорожной карты не завершит российско-украинскую войну, а заморозит ее. Об этом на первом пленарном заседании Глобального саммита мира в Швейцарии заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без конкретного пути к установившемуся миру просто на основе так называемых новых реалий просто легитимизирует захват Россией [украинской] земли и приведет к замороженному конфликту", – заявил он.

Шольц подчеркнул, что именно Украина – страна, пострадавшая от российской агрессии – предложила план мира [формулу Владимира Зеленского].

Немецкий лидер напомнил свой предварительный тезис о том, что мир невозможен без России.

"Но не забывайте: когда мы говорим о мире, Россия готовится к продолжению войны. Мы знаем, что Москва в любой момент, даже сегодня, могла бы остановить бойню и вывести свои войска из Украины. Но она отказывается слышать наш коллективный призыв" , – заявил Шольц, добавив, что достижение мира потребует еще многих усилий.

Коммюнике Глобального саммита мира, который стартовал 15 июня в Швейцарии, готов и открыт к подписанию даже для тех стран, которые не приехали на мирную конференцию.

Читайте также: Зеленский: Готовый план действий по миру в Украине передадут России