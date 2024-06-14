Зеленский ответил на заявления Путина о прекращении войны и сравнил его с Гитлером

Президент заявил, что эти заявления являются ультиматумами и ничем не отличаются от тех, которые он выдвигал раньше

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назвал заявления российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Такое мнение глава государства высказал в интервью итальянскому Sky TG24.

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"Эти сообщения являются ультиматумами, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он выдвигал раньше. Мы сейчас видим, что то, что он делает, является возрождением нацизма. Это новая волна этого нацизма, который является российским нацизмом", — заявил Зеленский.

Он отметил, что Путин хочет, чтобы Украина отдала четыре региона, часть украинских территорий – как оккупированных, так и не оккупированных, и повторяет месседжи лидера нацистов.

"Это то же, что сделал Гитлер, когда сказал: "Дайте мне часть Чехословакии, и здесь все закончится". Но нет, это ложь. Потом была Польша, потом оккупация всей Европы", – напомнил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ранее российский диктатор говорил только о Крыме и Донбассе.

"Путин говорит о четырех украинских регионах, которые он называет российскими территориями, и утверждает, что хочет, чтобы из этих регионов забрали военных. Ему безразлично, что происходит с людьми, это новое лицо нацизма", — резюмировал президент.

14 июня Путин выдал очередное циничное заявление о российско-украинской войне – якобы оккупанты "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

МИД ответил на очередные заявления диктатора: в ведомстве считают, что такими высказываниями РФ хочет помешать участию лидеров стран мира в Саммите мира.

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