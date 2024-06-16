Зеленський заявив, що Росія може і завтра почати із Україною перемовини. Озвучив умови

Президента запитали, якою буде його позиція в разі участі РФ у другому Саміті миру. Відповів, що перемовини можливі раніше – якщо РФ виведе війська

Володимир Зеленський (Фото - Flickr.com)

Якщо Росія буде присутньою на другому Саміті миру, це говоритиме про її готовність завершити війну, проте переговори можливі хоч завтра, якщо окупанти залишать українські землі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Саміту миру у Швейцарії, що проходив 15 і 16 травня.

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Журналіст запитав Зеленського про його риторику у випадку, якщо Росія візьме участь у другому Саміті миру, до чого закликають "багато інших" країн-учасниць. Він уточнив, чи справді в такому випадку Зеленський не проводитиме прямих перемовин із росіянами.

Президент відповів, що якщо "майже все вдасться" в плані дипломатичної роботи, то Україна дійде до другого Саміту миру, а якщо на ньому буде Росія, то це говоритиме про те, що вона хоче миру.

"Їхня присутність там говоритиме про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами – вирішили вони або їх змусив світ. Для нас, громадян України… ми боремось за те, щоб змусив світ. Але для нас головне – результат. Результат – це закінчення цієї війни", – сказав він.

Коментуючи тему перемовин, він сказав, що РФ може і завтра почати їх із Україною, "не чекаючи нічого". Але за умови, що росіяни вийдуть з українських законних територій.

"Це і є повага до статуту ООН", – резюмував він.

Спільне комюніке Саміту миру підписали 80 країн та чотири міжнародні організації: серед них навіть Угорщина і Сербія. Повний текст – тут.

Україна сподівалась на участь Китаю у саміті, проте представників КНР все ж не було. В США припустили, що ніхто від Пекіну не поїхав Швейцарії, тому що про це попросив Путін.

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