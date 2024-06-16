Президент Володимир Зеленський виступив із завершальним словом за підсумками другого пленарного засідання Глобального саміту світу. Він говорив про викрадення росіянами українських дітей, про цивільних і військових полонених, загрозу для Запорізької атомної електростанції, намагання РФ створити продовольчу кризу тощо.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Президент подякував учасникам заходу за підтримку України у цих питаннях.

"Я сподіваюсь, що ми можемо досягнути результатів так швидко, як це можливо. І саме ці та інші подібні практичні кроки до відновлення безпеки та миру доведуть усім у світі, що статут ООН може бути відновлений до своєї повної ефективності", – сказав Зеленський.

Спільне комюніке Саміту миру підписали 80 країн та чотири міжнародні організації.

Україна сподівалася на участь Китаю у саміті, проте представників КНР все ж не було. В США припустили, що ніхто від Пекіну не поїхав до Швейцарії, тому що про це попросив Путін.

Читайте також: Reuters опублікувало проєкт комюніке Саміту миру: головні акценти